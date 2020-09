Bericht: Kai Havertz reist beim DFB-Team ab, um Transfer zum FC Chelsea zu finalisieren

Der Wechsel von Kai Havertz zum FC Chelsea könnte unmittelbar bevorstehen. Der Profi von Bayer Leverkusen reiste laut Bild am Freitagvormittag aus dem Quartiert der deutschen Nationalmannschaft ab, um den Transfer in London perfekt zu machen. Demnach könnte der 21-Jährige noch am Freitag einen Mega-Vertrag bei den "Blues" unterschreiben. Die Ablöseverhandlungen zwischen Bayer und Chelsea scheinen zu einem Abschluss gekommen sein.

Leverkusen wollte nicht von seiner ursprünglichen Forderung in Höhe von 100 Millionen Euro abrücken. Damit wäre Havertz der erste deutsche Spieler, der diese Ablöse-Schallmauer durchbricht – zumindest mit eingerechneten Bonus-Zahlungen, die Chelsea im Laufe der kommenden Jahre zahlen muss. Seinen Medizincheck hatte er laut Bild bereits in London absolviert.