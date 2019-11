Bericht: Hat Heldt seinen Ex-Klub Hannover 96 bei der Abfindung ausgetrickst?

Hat Hannover 96 eine Million Euro verschenkt?

Der Vertrag des früheren Sportdirektors war bis 2021 vereinbart. Sollte Heldt tatsächlich neuer Kölner Sportchef werden, hätte 96 zwei Millionen Euro an Gehalt gespart. Wenn ... nicht die Geschichte mit der Abfindung wäre. Innerhalb weniger Wochen hätte Heldt dann eine Millionen Euro von 96 an Abfindung kassiert und einen neuen Millionen-Vertrag in Köln abgeschlossen. Hannover 96 stünde blamiert da - und hätte eine Million Euro verschenkt.