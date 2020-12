Bericht: Kevin Großkreutz vor Transfer zu Wisla Krakau? Mögliches Wiedersehen mit Ex-BVB-Kollege

Wie geht es mit Kevin Großkreutz weiter? Nach der mit einigen Nebengeräuschen abgelaufenen Trennung vom KFC Uerdingen ist die Zukunft des 32-Jährigen noch offen. Reviersport bringt nun einen möglichen Abnehmer für den ehemaligen Defensivmann des BVB , mit dem er 2011 und 2012 deutscher Meister wurde, ins Spiel. So steht Großkreutz offenbar beim polnischen Erstligisten Wisla Krakau auf dem Zettel.

Ein Argument für den aktuellen Tabellen-13. der polnischen Ekstraklasa: In Krakau würde Großkreutz auf einen ehemaligen Weggefährten treffen . Denn dort führt Ex-BVB-Kollege Jakub Blaszczykowski die Mannschaft nicht nur als Kapitän aufs Feld sondern ist zugleich Miteigentümer des Klubs. Sein Trainer Peter Hyballa, der erst am 2. Dezember als Chefcoach der Polen eingestellt wurde, soll dem Bericht zufolge einem Transfer von Großkreutz nicht abgeneigt zu sein.

Auch Abschied aus Profi-Geschäft möglich

Zuletzt hatte sich Großkreutz noch zu einem möglichen Abschied aus dem Profi-Bereich geäußert. In einem Interview mit den Ruhr Nachrichten verriet der 32-Jährige, dass er sich einen Wechsel in den Amateurbereich gut vorstellen könnte. Dabei nahm Großkreutz mit dem FC Brünninghausen, der TuS Bövinghausen und dem ASC 09 Dortmund drei Klubs aus Dortmund ins Visier. "Warum sollte ich zum Beispiel nicht bei Brünninghausen mit meinem Cousin zusammenspielen oder bei Bövinghausen, die das überragend machen?", sagte der Ex-Spieler von Borussia Dortmund. Auch der ASC Dortmund könnte eine Option für den ehemaligen Bundesliga-Profi sein: "Warum sollte man denen nicht helfen, vielleicht mal in die Regionalliga aufzusteigen?"