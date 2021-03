Bericht: Kiel-Profi Jae-Sung Lee will im Sommer zum HSV - aber nur bei Aufstieg

Das Spitzenspiel zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel könnte an diesem Montag (ab 20.30 Uhr, Sky) weitere Brisanz ins Aufstiegsrennen der 2. Liga bringen. Schon vorher sorgt jedoch eine Transfer-Meldung für Aufsehen, die beide Klubs betrifft. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, soll Holstein-Profi Jae-Sung Lee im Sommer von Kiel zum HSV wechseln wollen - allerdings nur, wenn die Hamburger dann aufgestiegen sind.

Aus Sicht des HSV attraktiv: Der Vertrag des Südkoreaners bei den "Störchen" läuft im Sommer aus. Lee wäre damit ablösefrei zu haben. Allerdings wird auch über mögliche Interessenten aus der englischen Premier League an dem 28-Jährigen spekuliert. Lee spielt seit Juli 2018 für Holstein. In 91 Pflichtspielen für die Norddeutschen (davon 83 in der 2. Liga) erzielte er 21 Treffer und bereitete 22 weitere vor.