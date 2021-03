Bericht: Coman im Visier des FC Chelsea? Tuchel-Klub will Bayern-Star wohl als Pulisic-Ersatz

Dass die Bayern ihren Flügelspieler loswerden wollen, ist jedoch unwahrscheinlich. Der Franzose gehört unter Trainer Hansi Flick zu den absoluten Stammspielern, stand in 16 seiner 19 Bundesliga-Spiele in dieser Saison in der Startformation. Dabei kam er auf drei Tore und zehn Vorlagen. Auch in der Champions League lieferte der Final-Torschütze der vergangenen Spielzeit ab und steuerte in fünf Einsätzen drei Treffer und drei Assists bei. Der deutsche Rekordmeister soll deshalb eine Vertragsverlängerung des Leistungsträgers anstreben. Unter anderem Sport1 hatte jedoch darüber berichtet, dass die Gespräche an Differenzen bei den Gehaltsvorstellungen vorerst gescheitert seien. Demnach hätten die Bayern ein Jahresgehalt von 12 Millionen Euro geboten, wohl zu wenig für Coman.