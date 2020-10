Bericht: Klub-WM mit FC Bayern in Katar wohl im Februar 2021 - Absage wohl keine Option

Die Klub-WM in Katar findet offenbar trotz der Corona-Pandemie statt: Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, plant der Fußball-Weltverband FIFA das eigentlich für diesen Dezember vorgesehene Turnier in den Februar 2021 zu verschieben. Eine Absage des sportlich umstrittenen Klub-Wettbewerbs werde die FIFA um Präsident Gianni Infantino wohl kaum in Betracht ziehen, heißt es weiter.