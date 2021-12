Bericht: Lacroix kann für 40 Millionen Wolfsburg verlassen

Das Zugeständnis einer Ausstiegsklausel war womöglich Teil des Deals, mit dem Lacroix ein Verbleib in Wolfsburg schmackhaft gemacht werden sollte. Eine Diskussion um die Zukunft des Top-Talents käme zur Unzeit, denn nach seiner überraschenden Konstanz in der Vorsaison plagt er sich aktuell mit Problemen, war auch beim 1:3 am Mittwochabend gegen Lille lange nicht so griffig wie gewohnt in den Zweikämpfen.