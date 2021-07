Bericht: Bayer-Star Leon Bailey vor Wechsel – Aston Villa reicht Angebot ein

Auch die englischen Klubs Leicester City, FC Everton, Wolverhampton Wanderers und FC Southampton sollen Interesse an dem jamaikanischen Nationalspieler gezeigt haben. Der 23-Jährige steht seit viereinhalb Jahren in Leverkusen unter Vertrag. Er war einst für 13,5 Millionen Euro vom belgischen Verein KRC Genk gekommen. Sein Vertrag bei Bayer läuft noch bis 2023, für den Klub kam er zu 156 Einsätzen, in denen er 39 Tore schoss und 26 weitere vorbereitete.

Villa kaufte in den letzten Jahren neue Spieler für über 250 Mio.

Aston Villa rüstet seit der Rückkehr in die Premier League vor rund zwei Jahren massiv auf. Nachdem in den zurückliegenden Spielzeiten rund 250 Millionen Euro in neue Spieler investiert wurde, ist Emiliano Buendia von Aufsteiger Norwich City mit 38,4 Millionen Euro der bisher einzige neue Spieler, für den eine Ablöse geflossen ist. Der frühere ManUtd- und Inter-Profi Ashley Young kehrte nach zehn Jahren zudem ablösefrei in den Villa Park zurück. Die Villans aus Birmingham könnten indes Kapitän Jack Grealish verlieren. Der englische Nationalspieler gilt bei Meister Manchester City als heißer Kandidat, als Ablösesumme sind über 100 Millionen Euro im Gespräch.