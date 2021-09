Bericht: Leon Goretzka unterschreibt langfristigen Vertrag beim FC Bayern

Erst Joshua Kimmich, jetzt Leon Goretzka: Der FC Bayern München hat nach Informationen des Kicker den Vertrag mit einem weiteren Schlüsselspieler langfristig verlängert. Dem Bericht des Sportmagazins zufolge unterschreibt Goretzka, dessen aktueller Kontrakt am Saisonende ausläuft, sogar für ein Jahr länger als Kimmich. So werde der Nationalspieler bis zum Jahr 2026 an den Rekordmeister gebunden. Die offizielle Verkündung der Vertragsverlängerung wird für die kommenden Tage erwartet. Anzeige

Schon am Sonntag bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Sky "sehr gute Gespräche" mit Goretzka über eine Vertragsverlängerung: "Er ist sehr wichtig. Er ist ein Spieler, der besondere Fähigkeiten hat im Mittelfeld, box to box", lobte der Bayern-Boss. Salihamidzic sprach zudem die Hoffnung aus, dass neben Goretzka auch andere Bayern-Profis wie Nationalverteidiger Niklas Süle, dessen Vertrag ebenfalls 2022 ausläuft, in finanziell schwierigen Zeiten durch die Corona-Pandemie nicht nur aufs Geld alleine schauen. "Die Jungs begreifen auch, dass sie zusammenbleiben wollen. Dadurch gehen sie nicht an die Grenze beim Verdienen. Sie wollen eine Ära prägen", sagte Salihamidzic.