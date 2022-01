Bericht: Leon Goretzka vor Comeback beim FC Bayern - wohl doch keine OP nötig

Die Aussagen von Trainer Julian Nagelsmann vor dem Gladbach-Spiel klangen noch wenig hoffnungsvoll: "Es ist ein schwieriges Thema. Er hatte zwei Tage, wo es ganz ordentlich war. Heute war es wieder deutlich schlechter. Wir haben nochmal eine Kontrolluntersuchung gemacht und die Bilder an einen Spezialisten geschickt. Wir gucken, was wir genau machen. Der Zustand aktuell ist für ihn untragbar. Demnach müssen wir andere Wege gehen, um sicherzustellen, dass er nicht noch weiter vier bis fünf Wochen ausfällt", sagte der Coach auf der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag. Nach dem Auftaktmatch legte sich Nagelsmann zudem fest, dass Goretzka am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln nicht zurückkehren werde. "Es ist ausgeschlossen, dass er gegen Köln zurückkommt", so die klare Ansage des Trainers.