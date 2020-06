Bericht: Leroy Sané fit für Comeback bei Manchester City - DFB-Star nach schwerer Verletzung im Kader

Der vom FC Bayern umworbene deutsche Nationalspieler Leroy Sané könnte nach langer Verletzungspause am Mittwoch sein Comeback für Manchester City geben. Wie die englische Zeitung Mirror berichtete, ist der 24-Jährige wieder vollkommen fit und steht für einen Einsatz gegen den FC Arsenal (21.15 Uhr) in Citys erstem Premier-League-Spiel nach der Corona-Pause wieder zur Verfügung und im Kader. City-Coach Pep Guardiola hatte am Dienstag in einer Online-Pressekonferenz zum Match keine Verletzten zu beklagen. Der Trainer betonte allerdings, seine Spieler seien nach der langen Saisonunterbrechung noch nicht wieder in Topform.