Bericht: Ex-HSV-Star Lewis Holtby vor Wechsel zu Zweitligist Holstein Kiel

Der derzeit vereinslose Lewis Holtby steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Zweitligist Holstein Kiel. Das berichtet der Sender Sky. Demnach soll der 30-Jährige Ex-HSV-Star in diesen Stunden den Medizincheck absolvieren und könnte schon am Nachmittag beim Nordklub mittrainieren. Zuletzt lief Holtby für den englischen Zweitligisten Blackburn Rovers auf, bei dem sein Vertrag Ende Juni ausgelaufen war. Nach dem Fast-Aufstieg in der letzten Saison sind die Kieler mit drei Niederlagen in die Zweitliga-Saison gestartet und stehen auf dem letzten Tabellenplatz.

