Bericht: FC Liverpool nimmt Abstand von Thiago-Transfer - Bayern-Star wohl zu alt und zu teuer

Wechselt Thiago nun doch nicht vom FC Bayern München nach England? Der FC Liverpool soll kein Interesse an einem Transfer des Spaniers haben. Das berichtet der englische Ableger des News-Portals ESPN. So werde der Klub von Trainer Jürgen Klopp in diesem Sommer nur auf dem Transfermarkt aktiv werden, wenn ein fester Bestandteil das Team verlassen sollte. Zuvor hatte die Sport Bild berichtet, dass der Mittelfeld-Star im letzten Moment gegen eine Verlängerung seines 2021 auslaufenden Kontraktes entschieden habe. Der 29-Jährige verabschiedete sich demnach bereits in der Kabine von seinen Mitspielern. Liverpool soll der Favorit auf einen Transfer gewesen sein.

Jetzt die Thiago-Wende? Beim designierten englischen Meister Liverpool, dem zuvor großes Interesse an einer Verpflichtung des Bayern-Stars nachgesagt wurde, soll Thiago nach Informationen des Portals nicht ins Transfer-Profil passen. So sei der Mittelfeld-Stratege zu alt und wohl auch zu teuer. Der FC Bayern soll rund 33 Millionen Euro an Ablöse für den Spanier fordern. Zudem sei das Klopp-Team zufrieden mit Naby Keita und Teenager Curtis Jones, die auf Thiagos Position spielen können.

Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hatte bereits in der vergangenen Woche dementiert, mit Liverpool wegen eines Thiago-Transfers in Kontakt zu stehen: "Mit Liverpool haben wir noch nie Kontakt gehabt. Wenn er das machen will, müssen wir uns damit beschäftigen", sagte der Bayern-Boss der Bild. Optimismus versprühte der Vorstandschef im Fall des gerade erst von einer Leistenoperation genesenen Mittelfeldstrategen jedoch nicht. "Es sieht so aus, dass er zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues machen möchte", sagte Rummenigge.

Sané, Meunier & Co.: Die Sommer-Zugänge der Bundesliga-Klubs 2020 Das Transfer-Fenster hat in diesem Sommer für einen Tag am 1. Juli und dann wieder ab dem 15. Juli geöffnet. Mit Leroy Sané (zum FC Bayern) und Thomas Meunier (zu Borussia Dortmund) sind schon einige namhafte Transfers über die Bühne gegangen. Der SPORTBUZZER zeigt alle Sommer-Zugänge der Bundesligisten im Überblick. ©