Bericht: Liverpool-Star Mohamed Salah vor Vertragsverlängerung bei Klopp-Team

Damit hätten Klopp und der FC Liverpool ein Problem weniger: Der ägyptische Nationalspieler, der zuletzt in der WM-Qualifikation an Teamkollege Sadio Mané und dem Senegal scheiterte , hatte laut übereinstimmenden Medienberichten zuletzt noch auf eine ähnliches Gehalt wie Cristiano Ronaldo bei Manchester United gepocht und ein erstes Vertragsangebot abgelehnt. Eine schwierige Situation für die "Reds", da der Salah-Vertrag im Sommer 2023 ausläuft. "Ich weiß, dass Mo bleiben will. Wir wollen, dass Mo bleibt", sagte Klopp noch im Januar . "Diese Dinge brauchen Zeit. Es gibt genug Gründe, um zuversichtlich zu sein." Zuvor hatte Salah in einem Interview des Magazins GQ gesagt, er verlange "keine verrückten Dinge", nur Anerkennung für das Geleistete.

Der Ägypter wechselte im Sommer 2017 nach zwei Saisons bei der AS Rom an die Merseyside. Zuvor hatte er lange beim FC Chelsea unter Vertrag gestanden, bei den Londonern allerdings nie wirklich den Durchbruch geschafft. Bei den Reds wurde er dann aber zum Weltstar. Für Liverpool stand er in 240 Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte dabei 153 Tore und steuerte weitere 57 Vorlagen bei. Im Champions-League-Finale 2019 erzielte der "Egyptian King" nach zwei Minuten per Elfmeter den Führungstreffer beim 2:0-Sieg gegen Tottenham bei. In der Liga war er bisher zwei Mal Torschützenkönig und wurde 2020 mit Liverpool englischer Meister.