Bericht: Liverpool und Barcelona an Transfer von DFB-Youngster Karim Adeyemi interessiert

Am vergangenen Sonntag feierte er einen DFB-Einstand nach Maß - folgt nun bereits im Winter der Schritt zu einem europäischen Top-Verein? Der erst 19 Jahre alte Stürmer Karim Adeyemi steht laut eines Berichts von transfermarkt.de im Transfer-Fokus des FC Liverpool und FC Barcelona. Beide Teams sollen demnach starkes Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers von RB Salzburg haben - so stark, dass beide Klub derzeit erwägen sollen, schon im Winter-Transferfenster im Januar ein Angebot für den DFB-Debütanten abzugeben. Anzeige

Der Vertrag des Stürmers beim österreichischen Meister ist noch bis 2024 gültig. Wie das Portal schätzt, sind 30 Millionen Euro notwendig, um den Youngster aus dem Kontrakt zu kaufen. Schließlich ist Adeyemi in Salzburg Stammspieler und Goalgetter: Sieben Tore und eine Torvorlage steuerte er in bisher neun Saisonspielen für RB bei. Insgesamt traf der Senkrechtstarter seit 2018 in 59 Pflichtspielen 17-mal. "Meine Geschwindigkeit als erstes. Vorne drin ein bisschen im eins gegen eins und meine Torgefährlichkeit, so würde ich mich beschreiben, das sind die Sachen, die mir einfallen", erzählte er erst kürzlich von seinen Stärken.

Und während des Länderspiel-Blocks zeigte Adeyemi Fußball-Deutschland, was er kann. In seinem ersten Einsatz gegen Armenien gelang dem kurz vor Schluss eingewechselten Shootingstar direkt ein Tor. "Ich bin immer noch geflasht", sagte er direkt nach dem Spiel. Bundestrainer Hansi Flick schwärmte: "Adeyemi hat das gezeigt, was er auch schon in Salzburg gezeigt hat - dass er eiskalt ist vor dem Tor."