Bericht über Löw-Überraschung: Ter Stegen soll gegen Nordmazedonien DFB-Tor hüten

Sein bisher letztes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft machte Marc-André ter Stegen am 19. November 2019. Beim 6:1 gegen Nordirland durfte der Stammtorhüter des spanischen Spitzenklubs FC Barcelona letztmalig im DFB-Tor ran. Nun kommt es wohl zum Startelf-Comeback des 28-Jährigen: Wie die Bild berichtet, will Bundestrainer Joachim Löw ter Stegen im dritten WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien am kommenden Mittwoch von Beginn an aufbieten. Dem gesetzten Bayern-Schlussmann Manuel Neuer bliebe die Zuschauer-Rolle.

