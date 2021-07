Bericht: Lucas Hernandez verpasst nach Meniskus-OP Saisonstart beim FC Bayern

Der FC Bayern München muss zum Start in die neue Saison wohl auf Lucas Hernandez verzichten. Wie der Kicker am Sonntag berichtet, wird der Weltmeister dem deutschen Rekordmeister zumindest beim DFB-Pokal-Spiel gegen den Bremer SV am 7. August und auch beim Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 13. August noch nicht zur Verfügung stehen, nachdem er im Anschluss an das Ausscheiden der französischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft am Meniskus operiert wurde.

