Bericht: Luka Jovic feiert Party und verstößt gegen Corona-Regeln - Ärger mit Real Madrid

Er hat es wieder getan! Stürmerstar Luka Jovic von Real Madrid hat sich wohl erneut nicht an die Corona-Regeln gehalten und seinen Arbeitgeber damit sehr verärgert. Das berichtet die spanische Zeitung AS. Der 22-Jährige soll demnach eine Grillparty mit Freunden gefeiert haben, bei der vor allem der gebotene Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde. Zwar darf man sich in Spanien mit bis zu zehn Personen gleichzeitig treffen, auf einem Foto, das für kurze Zeit auf Jovics Instagram-Profil zu sehen war, posierte der Angreifer aber mit einem Kumpel oberkörperfrei am Grill und legt ihm eine Hand auf die Schulter. Weitere Freunde waren im Hintergrund zu sehen.