Bericht: Luka Jovic kurz vor Rückkehr zu Eintracht Frankfurt - nur noch Details zu klären

Bei den Madrilenen hatte sich Jovic in den zurückliegenden anderthalb Jahren überhaupt nicht zurechtgefunden. In dieser Saison kam er lediglich in fünf Partien über rund 200 Minuten zum Einsatz, blieb dabei ohne Tor. Insgesamt bringt er es im Dress der "Königlichen" bisher auf 32 Spiele, in denen er zwei Mal traf. Platzhirsch im Real-Angriff blieb trotz der Jovic-Verpflichtung Klublegende Karim Benzema, während Jovic, dessen Vertrag in Madrid noch bis 2025 läuft, vor allem abseits des Platzes auffiel - mit juristischem Ärger in seiner Heimat, einer Corona-Erkrankung und diversen Verletzungen.

In Frankfurt hatte der junge Stürmer deutlich bessere Zeiten erlebt - und vor allem in seiner letzten Saison wie am Fließband für die SGE getroffen. Insgesamt standen im Dress der Eintracht starke 36 Tore in 75 Spielen für den bulligen Angreifer zu Buche, der nach seinem Abschied fast wehmütig auf seine Zeit am Main zurückblickte. "Ich werde die Eintracht immer lieben und schätzen, denn das ist kein Klub, bei dem es um Geld oder teure Spieler geht", schrieb Jovic in einem Beitrag für The Players' Tribune. "Als ich dorthin zog, fing ich wieder an, meinen Fußball zu genießen". Genau dies dürfte auch diesmal das Ziel sein.