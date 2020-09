Bericht: Mainz 05 hat Ante Covic kontaktiert - Ex-Herthaner als Beierlorzer-Nachfolger?

Darf der Interimstrainer nur ein Spiel lang bleiben? Wie die Bild berichtet, hat Mainz 05 bereits Kontakt zu Ante Covic aufgenommen . Demnach könnte er der Nachfolger von Achim Beierlorzer, der am Montag nach zwei Spieltagen und Querelen um einen Spielerstreik entlassen wurde, werden. Covic, der Hertha BSC letzte Saison zwölf Spiele in der Bundesliga trainierte, würde dann nach nur einer Partie Interimstrainer Jan-Moritz Lichte beerben.

Noch am Montagvormittag hatte Sportvorstand Rouven Schröder nach der Trennung von Beierlorzer die Berufung des bisherigen Co-Trainers Jan-Moritz Lichte zum Beierlorzer-Nachfolger erklärt. "Er verfügt über die fachliche Expertise, eine Erfahrung als Trainer über mehr als zehn Jahre und kennt unsere Mannschaft natürlich in- und auswendig. Wir trauen ihm daher zu, unser Team in die weitere Saison zu führen", wurde Schröder in einer Stellungnahme des Klubs zitiert.