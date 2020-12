Bericht: Mainz 05 verhandelt mit Christian Heidel über Rückkehr - Vertrag liegt schon vor

Wie das Blatt berichtet, soll sich Heidel zu Wochenbeginn mit Vorstand Stefan Hofmann und Aufsichtsrat Detlev Höhne getroffen haben. Bisher sollen sich die Gespräche aber noch ganz am Anfang befinden. Das Werben um Heidel, der seit seinem Aus beim FC Schalke 04 2019 ohne Verein ist, soll aber intensiviert werden.

Diese Gespräche scheinen den aktuellen Sportvorstand Rouven Schröder, der zuletzt trotz Vertrags bis 2024 massiv in die Kritik geraten war, zu schwächen. Vor allem die Trainer-Einstellungen von Achim Beierlorzer und Jan-Moritz Lichte werden ihm kritisch ausgelegt. Bezeichnend: Lichte selbst soll vor dem Aus stehen , nachdem seine Mannschaft gegen Werder Bremen verlor.

Doch wie die Bild berichtet, will Heidel Schröder überhaupt nicht ersetzen. Stattdessen will er mit ihm zusammenarbeiten. Der Aufsichtsrat der 05er soll sogar bereit sein, für Heidel eine vierte Vorstandsposition zu schaffen. Ein Vertrag dafür sei schon aufgesetzt worden. Wenn man dem Blatt Glauben schenken darf, will Heidel nur zurück nach Mainz kommen, wenn auch Schröder weitermacht.