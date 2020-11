Bericht: Manchester United hat bereits Solskjaer-Nachfolger im Blick - Nagelsmann Kandidat?

Nähert sich die Zeit von Ole Gunnar Solskjaer bei Manchester United dem Ende? Nach zuletzt schwachen Leistungen seiner Mannschaft steht der ManUnited-Trainer eines Berichts des Portals ESPN zufolge intern unter Druck. Sollte der Norweger beim englischen Rekordmeister den Turnaround nach zwei Niederlagen in Folge ( 0:1 gegen Arsenal in der Premier League und 1:2 gegen Basaksehir Istanbul in der Champions League ) nicht mehr schaffen, gäbe es laut dem Bericht bereits zwei Nachfolge-Kandidaten - den ehemaligen Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino und den aktuellen RB-Leipzig-Coach Julian Nagelsmann.

Generell scheint ein Nagelsmann-Wechsel bei einem sofortigen Solskjaer-Aus unwahrscheinlich. Schließlich besitzt der RB-Coach in Leipzig noch einen Vertrag bis 2023. ManUnited müsste also eine Ablöse zahlen. Klar ist: Nagelsmann sieht die Premier League als eine der besten Ligen weltweit an. "Vielleicht ist es auch die beste Liga der Welt. Sollte ich jemals in der Premier League sein, werde ich es wahrscheinlich besser vergleichen können", sagte der Trainer vor der Partie bei ManUnited im Oktober. Verschlägt es RB Leipzigs Coach in Zukunft also auf die Insel? Die Antwort: ungewiss. "Ich weiß nicht, was mir die Zukunft bringt. Aktuell zählt für mich nur der Erfolg meines Teams und meiner Spieler."