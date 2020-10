Bericht: Manchester United an Transfer von BVB-Juwel Erling Haaland interessiert

Die Karriere des gerade erst 20 Jahre alten Erling Haaland steckt noch in den Kinderschuhen. Seine starken Leistungen für den BVB rufen jedoch schon jetzt zahlreiche Top-Klubs auf den Plan. Laut Informationen des englischen Magazins The Athletic hat der englische Rekordmeister Manchester United nach Jadon Sancho nun auch den jungen Angreifer ins Visier genommen. Demnach hätte die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer den Youngster gerne früher auf die Insel gelotst, ein Wechsel soll letztlich jedoch an einer zu hohen Ausstiegsklausel gescheitert sein.