Bericht: Manuel Akanji lehnt zweites BVB-Angebot ab - Verteidiger will in Premier League wechseln

Borussia Dortmund droht den Vertrags-Poker um Stamm-Innenverteidiger Manuel Akanji zu verlieren. Ein Abgang des 26 Jahre alten Schweizers steht wohl bevor. Das berichtet die Bild. Demnach habe Akanji auch ein zweites Angebot der Dortmunder Bosse um Sportdirektor Michael Zorc und dessen designierten Nachfolger Sebastian Kehl über eine Vertragsverlängerung abgelehnt. Der Nationalspieler soll kein Interesse mehr an einer Zukunft beim BVB haben und stattdessen lieber in die Premier League wechseln wollen. Akanjis aktueller Kontrakt ist noch bis Sommer 2023 gültig.

Bereits im Januar kündigte Kehl im Interview mit der Sport Bild Vertragsgespräche mit Akanji an: "Manuel ist ein absoluter Führungsspieler, der alle Spiele für uns gemacht hat, wenn er fit war. Er ist ein ganz wichtiger Faktor bei uns in der Defensive und hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben sehr großes Vertrauen in seine Fähigkeiten, deshalb werden wir natürlich versuchen, seinen bis 2023 befristeten Vertrag zu verlängern." Doch daraus wird wohl nichts. Schon zuvor berichteten Medien übereinstimmend immer wieder darüber, dass sich die Gespräche mit der Akanji-Seite schwierig gestalten. Der BVB will wohl nicht mehr als 10 Millionen Euro Gehalt für den Abwehrspieler zahlen, doch Manchester United lockt offenbar mit deutlich mehr Geld.