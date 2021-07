Bericht: Marcus Thuram könnte Gladbach im Sommer verlassen - BVB mit Transfer-Interesse?

Eine Saison ohne Europacup - und eine Saison ohne Marcus Thuram? Der Top-Stürmer von Borussia Mönchengladbach steht laut eines Berichts der seriösen französischen Sportzeitung L'Equipe bei mehreren europäischen Top-Klubs im Fokus. So sollen unter anderem Tottenham Hotspur, die SSC Neapel und AS Rom an den Diensten des 23 Jahre alten Franzosen interessiert sein. Und auch ein deutscher Klub wird im Artikel erwähnt: Borussia Dortmund um Ex-Gladbach-Coach Marco Rose soll überlegen, Thuram als Nachfolger von Jadon Sancho zu verpflichten.

