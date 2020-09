Bericht: Rückkehr von Mario Götze zum FC Bayern? Trainer Hansi Flick hat ihn bereits kontaktiert

Es hat über den Sommer bereits so einige Gerüchte darüber gegeben, wie es mit Mario Götze , dem deutschen Weltmeister-Torschützen, weitergeht. Seine Zukunft ist, nachdem der Vertrag bei Borussia Dortmund nach der vergangenen Saison ausgelaufen war, noch immer ungewiss. Nun gibt es neue Hinweise, wo der 28-Jährige seine Karriere fortsetzen könnte. Laut Sport Bild hat Bayern -Coach Hansi Flick Götze bei seiner Suche nach Verstärkungen in der vergangenen Woche angerufen.

Eine kostengünstige Variante könnte dabei ein Engagement Götzes darstellen. Der Weltmeister , den Flick aus seiner Zeit als Co-Trainer bei der DFB-Elf bestens kennt, wäre ablösefrei und würde laut Sport Bild wohl auf einen großen Teil seines hohen Gehalts verzichten, um seine sportlichen Ambitionen zu untermauern, die er zuletzt gegenüber der Bild ausführte: "Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die Champions League gewinnen ." Ein Einjahresvertrag plus Option wäre demnach eine mögliche Konstellation, auf die man sich einigen könnte.

Intern soll die Neubesetzung von drei Stellen diskutiert werden. Ob die in der Corona-Krise jedoch realisierbar sind, ist noch fraglich. Daher macht sich Flick auch seine Gedanken über wirtschaftlich vertretbare aber gleichwohl clevere Verpflichtungen, die der Rekordmeister noch tätigen könnte. Das Transferfenster schließt am 5. Oktober.

Bayern-Bosse lehnen Götze-Rückkehr bislang ab

Andererseits gibt es intern auch einige Bedenken, was eine Rückkehr Götzes nach München anbelangt. Schon zwischen 2013 und 2016 waren die Erwartungen an das einstige Dortmunder Wunderkind nicht wirklich mit seinen Leistungen in Einklang zu bringen, auch wenn seine Statistiken durchaus beachtlich waren. Die Bayern-Vorstände Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic lehnen eine erneute Verpflichtung Götzes, der bei Borussia Dortmund in den letzten vier Spielzeiten nur als Ergänzungsspieler in Erscheinung trat, bislang ab. Der Druck, den man sich durch eine Rückholaktion in den Verein holen würde, sei zu groß.