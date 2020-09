Bericht: Mark van Bommel Trainer-Kandidat auf Schalke - Entscheidung schon am Dienstag?

Van Bommel ist seit seinem Aus bei der PSV Eindhoven im vergangenen Dezember arbeitslos. In den Niederlanden hatte er sich aber einen guten Ruf erarbeitet , weil er mit offensivem Fußball seiner Mannschaft begeisterte. Zudem ist der Niederländer als absolute Respektsperson bekannt. In seiner aktiven Zeit galt er stets als "Aggressive Leader".

Entscheidet Schalke schon am Dienstag über Wagner-Nachfolger?

Dritter Kandidat für Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider ist laut des Berichts weiterhin Manuel Baum, von dem Schneider viel halten soll, weil er als taktisch gut ausgebildet gilt. Aktuell ist der 41-Jährige als Trainer der U18 des DFB tätig und war bereits am Wochenende in Gelsenkirchen, als er sich ein Spiel der zweiten Mannschaft anschaute. Laut Funke Mediengruppe soll bald eine Entscheidung in der Trainerfrage fallen. Demnach werde Schneider am Dienstag die letzten Gespräche führen.