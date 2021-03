Bericht: Matthias Opdenhövel moderiert ab Sommer die Bundesliga für "Sat.1"

Nach zehn Jahren bei der ARD ist im Sommer Schluss: Matthias Opdenhövel gibt dann seine Moderation der Traditions-Sendung "Sportschau" an Neuzugang Esther Sedlaczek ab, die dafür Sky verlässt. Und was macht Opdenhövel? Über die Zukunft des auch aus Entertainment-Formaten bei ProSieben (ehemals "Schlag den Raab", aktuell "The Masked Singer") bekannten 50-Jährigen könnte nun auch bald Klarheit herrschen. Wie die Bild berichtet, wechselt der ehemalige Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach komplett zum ProSiebenSat.1-Konzern - und wird dort ab kommender Saison auch die Bundesliga präsentieren.

