Bericht: Matthijs de Ligt auf Juventus-Transferliste – FC Bayern an Holland-Star interessiert

Demnach benötige der Klub Geld, um zur kommenden Saison auf dem Transfermarkt angreifen zu können. Aktuell ist der einstige Serienmeister in der Liga nach 19 Spieltagen nur Tabellen-Fünfter mit bereits zwölf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand. Die Qualifikation für die Champions League könnte wie auch schon in der vergangenen Saison, als sich Juve auf den letzten Drücker in die Königsklasse rettete, in Gefahr geraten. Der niederländische Nationalspieler de Ligt könnte mit einem Transfer über 60 Millionen Euro in die Kasse spülen, spekuliert das Blatt.