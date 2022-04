Bericht: Mauricio Pochettino ab Sommer nicht mehr PSG-Trainer - Antonio Conte will wohl Job

Achtelfinal-Aus im französischen Pokal, Achtelfinal-Aus in der Champions League , der am Samstag perfekt gemachte Liga-Titel nicht mehr als ein Trostpflaster: Die erste komplette Saison von Mauricio Pochettino als Trainer von Paris St. Germain darf als Enttäuschung bewertet werden. Die Superstar-Mannschaft um die spektakulär im Sommer verpflichtete Fußball-Legende Lionel Messi gelang es nicht, die hochgesteckten Erwartungen zu erfüllen - und das könnte Pochettino wohl nun den Job kosten. Laut eines Berichts der Zeitung Le Parisien soll der Argentinier nach Saisonende entlassen werden. Demnach sollen sowohl die PSG-Bosse als auch der Trainer selbst die Zusammenarbeit nicht fortsetzen wollen. Aktuell werde deshalb über eine Abfindung für Pochettino und dessen Trainerteam verhandelt. Diese soll bei knapp 15 Millionen Euro liegen.

Der 50-Jährige, der als Trainer des Londoner Klubs Tottenham Hotspur 2019 das Champions-League-Finale erreichte, übernahm den Cheftrainerposten Anfang Januar 2021 vom zuvor freigestellten deutschen Trainer Thomas Tuchel. In der folgenden Halbserie gewann Pochettino mit Paris den Supercup und den Pokal, verpasste allerdings als Zweiter hinter Lille die Meisterschaft. Im Halbfinale der Champions League scheiterte PSG an Manchester City. In dieser Saison mit Weltstar Messi reichte es "nur" zum Ligue-1-Titel, der allerdings in dominanter Manier vier Spieltage vor Saisonende fix gemacht wurde.