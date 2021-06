Bericht: Milan an Stuttgarts Kalajdzic interessiert - Kontakt bereits aufgenommen

Der AC Mailand ist offenbar an einer Verpflichtung des österreichischen Nationalstürmers Sasa Kalajdzic vom Bundesligisten VfB Stuttgart interessiert. Der italienische Vizemeister habe Kontakt zu dem 23 Jahre alten EM -Teilnehmer und dessen Management aufgenommen, meldete der kicker am Donnerstag. Der Marktwert von Kalajdzic, der 2019 für knapp zwei Millionen Euro Ablöse vom FC Admira Wacker aus Österreich zum VfB gewechselt war, wird aktuell auf mehr als 20 Millionen Euro geschätzt.

Der zwei Meter Körpergröße messende Stürmer kam in der abgelaufenen Saison in 33 Spielen für die Stuttgarter zum Einsatz, bei 23 davon stand er in der Startelf. Nur beim Auswärtsspiel in Dortmund im Dezember saß er 90 Minuten auf der Bank. Dabei erzielte Kalajdzic 16 Tore und agierte sechsmal als Vorbereiter. Ende März hatte der Stürmer mit Blick auf seine Zukunft betont, dass er sich einen Verbleib beim VfB "durchaus vorstellen" könne.