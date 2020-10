Bericht: Transfer zu Bayer Leverkusen nur aufgeschoben? Rashica will Werder Bremen im Winter verlassen

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben?

Nachdem der Wechsel von Milot Rashica zu Bayer Leverkusen auf der Zielgeraden der abgelaufenen Sommer-Wechselperiode doch noch platzte, soll der Kosovare seinen Abgang bei Werder Bremen im Wintertransferfenster planen. Im Januar soll der Deal laut Sport Bild über die Bühne gehen. Ein Fünfjahresvertrag bis 2025 hatte Rashica in Leverkusen schon in der vergangenen Woche unterschrieben. Der Transfer kam jedoch nicht zustande, weil alle Formalitäten bis zur offiziellen Wechselfrist um 18 Uhr am Deadlineday nicht geklärt werden konnten.

Bayer-Sportchef Rudi Völler kündigt ebenfalls hoffnungsfroh an: "Nach der Transferperiode ist vor der Transferperiode." Ein Leverkusener Pluspunkt bei einer Verpflichtung des Bremer Angreifers ist Trainer Peter Bosz. Der Niederländer trainierte Rashica bereits 2015 bei Vitesse Arnheim, wo die Werder-"Rakete" sein Profi-Debüt gab. Bosz sagt über seinen ehemaligen Spieler: "Er ist ein sehr guter Junge, der gerne lernt und ganz spezielle Qualitäten hat.“