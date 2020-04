Bericht: Miroslav Klose sagt als Co-Trainer beim FC Bayern zu - und lässt anderes Bundesliga-Angebot sausen

Bericht: FIFA schlägt fünf Auswechslungen in Corona-Krise vor - "Dringliche Angelegenheit"

Flick soll dem Ex-Nationalspieler, der seit 2018 als Jugendcoach beim deutschen Rekordmeister arbeitet, laut Kicker zuvor den potenziellen Aufgabenbereich vorgestellt haben. Klose würde sich in seiner neuen Funktion auf die Schulung der Stürmer spezialisieren, auf Torabschlüsse und Standards. Klose will zudem ab Juni am nächsten Lehrgang für den Fußball-Lehrer teilnehmen.