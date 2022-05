Bericht über möglichen Transfer-Coup: Gladbach-Verteidiger Ginter kurz vor Rückkehr zum SC Freiburg

Ein Wechsel des Defensivspielers in den Breisgau wäre gleichbedeutend mit einer Rückkehr Ginters zu seinem Jugendverein. Schon von 2009 bis 2014 hatte der deutsche Nationalverteidiger für Freiburg gespielt, war im Jahr 2012 endgültig von der Jugend- in die Profimannschaft befördert worden und hatte gemeinsam mit Freiburg-Coach Christian Streich sein Debüt in der Bundesliga gegeben. Es folgte 2014 der Wechsel zu Borussia Dortmund (Kostenpunkt 10 Millionen Euro), ehe es Ginter 2017 zur anderen Borussia nach Gladbach zog. Dort gehört er auch in der laufenden Saison zum Stammpersonal und absolvierte 27 Pflichtspiele unter Trainer Adi Hütter.

Ein weiteres Argument: Freiburg hatte am vergangenen Bundesliga-Spieltag durch ein 4:3 gegen die TSG Hoffenheim die Qualifikation für das europäische Geschäft perfekt gemacht. Als aktueller Tabellenvierter schnuppert das Team von Trainer Christian Streich sogar an einer Teilnahme an der Champions League. In den noch ausstehende beiden Partien warten Union Berlin und Bayer Leverkusen. Zudem kämpft Freiburg im Finale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig am 21. Mai um den Titel.