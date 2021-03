Bericht: Moukoko fällt gegen die Niederlande aus - BVB-Juwel muss weiter auf U21-Debüt warten

Youssoufa Moukoko muss wohl weiter auf seinen geschichtsträchtigen ersten Einsatz bei der U21-Europameisterschaft warten. Wie die Bild berichtet, wird Trainer Stefan Kuntz auch im zweiten Gruppenspiel der deutschen Junioren-Auswahl gegen die Niederlande am Samstag auf den 16-jährigen Angreifer von Borussia Dortmund verzichten. Demnach soll der Youngster zuvor fest als Joker eingeplant gewesen sein. Bereits das Auftaktspiel gegen Ungarn am Mittwoch verpasste Moukoko, weil er sich im Abschlusstraining eine Prellung zugezogen hatte.

Die Einsatz-Chance gegen die Niederlande bezifferte Kuntz bereits am Freitag auf nur "auf 7,5 Prozent" . Damit wollte er auf Nachfrage eines Journalisten verdeutlichen: Eine Blitz-Heilung binnen 24 Stunden ist äußerst unwahrscheinlich. "Die Ärzte und das medizinische Personal sind aktuell seine Trainer. Das sagt schon alles", betonte der 58-Jährige. Weil auch Stürmer Jonas Burkhardt angeschlagen auszufallen droht, deutete Kuntz an, seine Startelf womöglich umbauen zu wollen. So könnte Ridle Baku, der gegen Ungarn doppelt getroffen und ein Tor vorbereitet hatte , auf die rechte Abwehrseite rücken. Fest steht aber, dass Finn Dahmen wieder im Tor stehen wird.

Für Moukoko gibt es den nächsten Eintrag in die deutschen Fußball-Geschichtsbücher damit vorerst nicht. Der Youngster, der im Alter von zehn Jahren aus Kamerun zu seiner Familie nach Deutschland gezogen ist, hat seit seinem Aufstieg zu den Profis beim BVB schon einige Bestmarken pulverisiert. Zunächst wurde er am 21. November 2020 einen Tag nach seinem 16. Geburtstag bei seinem Profi-Debüt zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte. 16 Tage später kürte er sich dann auswärts bei Zenit St. Petersburg auch in der Champions League zum jüngsten Debütanten. Und am 18. Dezember wurde er mit seinem ersten Profi-Treffer bei der 1:2-Niederlage auswärts bei Union Berlin zum jüngsten Torschützen in der Bundesliga.