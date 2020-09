Bericht: Mourinho will Wolfsburgs Weghorst sofort zu den Spurs holen!

Die Wechselgerüchte um Wout Weghorst bekommen neue Nahrung. Nachdem zunächst der FC Arsenal und Newcastle als mögliche neue Klubs für den Stürmer des VfL Wolfsburg gehandelt wurden, taucht jetzt ein dritter englischer Verein auf: Tottenham Hotspur. Nach einem Bericht des "De Telegraaf" will Spurs-Coach José Mourinho den Torjäger sofort in die Premier League locken. "De Telegraaf" spekuliert sogar, dass Wolfsburgs Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen das letzte Weghorst-Spiel für den VfL sein könnte.

Allerdings: Der VfL müsste da mitspielen - denn Weghorst steht noch bis 2023 bei den Niedersachsen unter Vertrag und dürfte nicht unter 30 Millionen Euro zu haben sein. Der 28-Jährige hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er gern in England spielen würde. Vor drei Wochen nahmen entsprechende Gerüchte Fahrt auf, als Weghorst deutlich sichtbar mit schlechter Laune Training und Testspiele absolvierte. Es sei normal, dass "Interesse aus England da ist, im Fußball passiert so viel", sagte er anschließend, aber bisher sei "nichts Konkretes" dabei. Jedoch: "Wenn es ein Angebot gibt, das für alle Parteien passt, dann ist das vielleicht in der Zukunft eine Möglichkeit". Es spräche aber auch viel dafür, in Wolfsburg zu bleiben: "Meine Tochter kommt bald in den Kindergarten, meine Freundin findet es schön hier, wir haben eine tolle Wohnung."