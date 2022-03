Bericht über nächste Sanktion: Bankkonto des FC Chelsea von Barclays vorübergehend gesperrt

Der FC Chelsea erhält nach der Sanktionierung gegen den russischen Klub-Inhaber Roman Abramowitsch offenbar weiteren Gegenwind. Wie Sky Sports berichtet, wurde das Bank-Konto des englischen Spitzenklubs vorübergehend eingefroren. Zudem sollen die Firmenkreditkarten vom Finanzunternehmen Barclays gesperrt worden sein. Demnach benötige die Bank Zeit für die Prüfung der Lizenz, welche dem Klub für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs in der Premier League zugestanden wurde. Chelsea hoffe indes, dass die entsprechende Sperre in Kürze aufgehoben wird. Bei einer längeren Sperre – so heißt es weiter – werden schwerwiegende Auswirkungen für den Verein erwartet. Anzeige

Am Donnerstag hatte die britische Regierung bereits Sanktionen gegen Abramowitsch und weitere russische Oligarchen verhängt. So wurde Abramowitschs Vermögen eingefroren, Transaktionen mit britischen Privatpersonen und Unternehmen sind ihm verboten. Außerdem wurde er mit einem Reise- und Transportverbot belegt. Der FC Chelsea erhielt vorerst eine Lizenz, damit "fußballbezogene Aktivitäten" fortgesetzt werden können. Damit wolle man verhindern, dass die Sanktionen dem Fußballverein schaden, teilte die Regierung mit.

Das operative Geschäft des Klubs wird durch die Maßnahmen dennoch massiv eingeschränkt. So sind aktuell keine Transfers oder Vertragsverlängerungen mit Spielern möglich. Sogar Ticket-Verkäufe wurden vorerst verboten. Was die Sanktionen für den geplanten Verkauf des FC Chelsea bedeuten, war zunächst unklar. Abramowitsch hatte kürzlich angekündigt, den Klub nach fast 20 Jahren verkaufen zu wollen. Der Schritt galt als Reaktion auf die Forderung nach Sanktionen gegen ihn, die nun allerdings noch vor dem Chelsea-Verkauf in Kraft treten.