Bericht: Nächster Corona-Fall beim FC Bayern - Physiotherapeut positiv getestet

Der FC Bayern München kommt offenbar nicht zur Ruhe, was Corona-Infektionen betrifft: Nach Informationen der Bild ist nach Flügelspieler Serge Gnabry nun auch ein Physiotherapeut des Teams positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er soll regelmäßig in Kontakt mit den Spielern gestanden haben. Beim Auftaktsieg des FC Bayern in der Champions League gegen Atlético Madrid soll der Physiotherapeut nicht mehr bei der Mannschaft gewesen sein. Vom FC Bayern gab es am späten Donnerstagnachmittag noch keine Reaktion.