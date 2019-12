Bericht: Nächster Millionen-Vertrag für Liverpool-Trainer Jürgen Klopp

Die englische Premier League hat Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool bereits erobert - nun entwickelt sich der Star-Trainer auch immer mehr zur Werbe-Ikone. Wie die Bild am Sonntag berichtet, wird der 52-Jährige ab dem 1. Januar das neue Gesicht einer deutschen Brauerei (Erdinger). Dem Blatt zufolge kassiert der ehemalige Meistermacher von Borussia Dortmund für den Deal jährlich rund zwei Millionen Euro. Der Vertrag ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Danach gibt es eine Option für zwei weitere Jahre. Klopp ist bereits in Werbeclips eines Automobilherstellers (Opel) und eines Vermögensverwalters (DWS) zu sehen.

Für Klopp wäre der neue Deal der zweite große Zahltag binnen weniger Wochen. Erst Mitte Dezember hatte der frühere Bundesliga -Trainer seinen Vertrag in Liverpool vorzeitig bis 2024 verlängert . Das gab Planungssicherheit und eine satte Gehaltserhöhung. Spekulationen zufolge soll der Coach beim Champions-League -Sieger nun satte 18 Millionen Euro pro Saison einstreichen.

Klopp ist Erfolgsgarant des FC Liverpool

An Gegenleistung mangelt es allerdings nicht. Die "Reds" führen die Tabelle der Premier League souverän an, liegen klar auf Titelkurs. Auch in der Königsklasse ist der Klub noch vertreten. Im Achtelfinale lautet die nächste Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung Atletico Madrid.