Bericht: Nationalspieler Mats Hummels verlängert Vertrag beim BVB

Hummels war zur Saison 2019/20 vom FC Bayern zum BVB zurückgekehrt. Bei den Westfalen gehört der inzwischen 32-Jährige zu den absoluten Stammkräften, ist in der Abwehrzentrale unumstritten gesetzt. Ein Beleg: In der abgelaufenen Spielzeit stand er in 33 von 34 Bundesliga-Spielen auf dem Platz, markierte dabei sogar fünf Treffer. Wettbewerbsübergreifend kam der Defensiv-Routinier, der insgesamt unter anderem fünf Meistertitel (zwei mit Dortmund, drei mit den Bayern) in seiner Vita stehen hat, auf 48 Pflichtspiele im Dress der Schwarz-Gelben. Seine Leistungen beim BVB rechtfertigten letztlich auch die Teilnahme an der EM, bei der Deutschland im Achtelfinale an England scheiterte. In der kommenden Saison kann Hummels unter Neu-Trainer Marco Rose an seine Form des vergangenen Jahres anknüpfen.