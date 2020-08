Bericht: Neu-Barcelona-Coach Koeman plant mit Bayern-Rückkehrer Coutinho - Vier Stars um Suárez müssen gehen

Ronald Koeman baut um. Der neue Trainer des FC Barcelona treibt die Personalplanungen bei den Katalanen energisch voran. Während er einigen Spielern bereits mitgeteilt haben soll, dass man nach einer Art Umbruch in Barcelona nicht mehr mit ihnen plant, bekannte er sich bei Philippe Coutinho bereits persönlich zu dem Brasilianer. Nachdem der 28-Jährige am Sonntagabend mit dem FC Bayern nach einem 1:0-Sieg im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain das Triple perfekt gemacht hatte, meldete sich der Niederländer am Montag telefonisch bei Coutinho. Einem Bericht von Mundo Deportivo zufolge soll es neben Glückwünschen auch zu der Aussage gekommen sein, dass Koeman für die neue Saison fest mit dem Spieler plane, der in der Winter-Transferperiode der Saison 2017/18 für einen Sockelbetrag in Höhe von 145 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet worden war. Am kommenden Montag könnte der Brasilianer nach einem kurzen Heimaturlaub demnach schon wieder für die Katalanen auf dem Trainingsplatz stehen.

Der Spieler selbst hatte gegenüber dem brasilianischen TV-Kanal Esporte Interativo jedenfalls bereits erklärt, dass er erneut versuchen werde, die an ihn gestellten Erwartungen beim FC Barcelona zu erfüllen: "Ich werde dafür arbeiten, dass mir die Dinge, die bisher nicht eintraten, nächste Saison gelingen." In 76 Spielen hatte er bis dato 21 Tore und elf Vorlagen für die Katalanen verzeichnen können. Beim FC Bayern kam er in der nun abgelaufenen Saison auf elf Tore und neun Assists in 38 Spielen, darunter zwei Tore bei der 8:2-Gala der Münchner im Champions-League-Viertelfinale gegen Barca. Seine Zeit in München beschrieb Coutinho als "ein Jahr mit Höhen und Tiefen" und verkündete nun kämpferisch: "Ich kehre mit viel Lust nach Barcelona zurück."

Liverpool, Barcelona, Bayern: Die Karriere von Philippe Coutinho in Bildern Philippe Coutinho spielte in der Saison 2019/20 für den FC Bayern München. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick auf die Karriere des brasilianischen Superstars. ©

Suárez, Vidal, Rakitic und Umtiti beim FC Barcelona vor dem Aus