Bericht: Neue Gespräche über Alaba-Verlängerung beim FC Bayern erneut gescheitert – Streitpunkt Gehalt

Gab der FC Bayern Alaba ein Mittelfeld-Versprechen?

Im Team von Trainer Hansi Flick ist Alaba derzeit vor allem in der Innenverteidigung eingeplant. In Abwesenheit des verletzten Niklas Süle hatte der 73-malige österreichische Nationalspieler in der vergangenen Saison als Abwehr-Chef großen Anteil am sensationellen Triple-Sieg. Auch in der neuen Saison ist er bisher gesetzt, stand zuletzt am Dienstagabend beim 2:1-Arbeitssieg bei Lokomotive Moskau über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Mit der Verlängerung müssen sich die Münchener langsam beeilen, wenn sie ihr Eigengewächs nicht ablösefrei ziehen lassen wollen. Da sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft, darf Alaba theoretisch ab dem 1. Januar 2021 mit anderen Klubs verhandeln. Sogar einen Vertrag unterschreiben dürfte er dann schon.