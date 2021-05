Bericht: Millionen-Angebot – VfB Stuttgart winkt neuer Investoren-Vertrag

Ein Unternehmen aus Bayern steht nach Informationen des TV-Senders Sky wohl vor dem millionenschweren Einstieg beim VfB Stuttgart. Demnach habe der VfB einen neuen Investor "an der Angel", hieß es am Dienstag in einem Sky-Bericht. Ein Sprecher der Stuttgarter wollte den Artikel auf Nachfrage nicht kommentieren. Das Unternehmen wäre nach der Daimler AG der zweite Investor bei den Schwaben.

Anzeige