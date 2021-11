Bericht: Niklas Süle bei Newcastle United angeboten - Transfer von Bayern-Star im Sommer?

Süle und die Premier League: Das würde passen. Der Abwehrspieler des FC Bayern äußerte offenbar schon 2018 und damit nur ein Jahr nach seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister den Wunsch, den Klub in Richtung der englischen Premier League verlassen zu wollen. Das legen WhatsApp-Nachrichten nahe, die Süle einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegelzufolge an Murat Lokurlu, Spielerberater und Inhaber einer Sportagentur, geschrieben haben soll. "Das ist eine der Ligen, in denen ich unbedingt mal spielen will", sagte Süle 2019. Laut Kicker soll beim 37-maligen Nationalspieler tatsächlich die Tendenz vorherrschen, die Bayern verlassen zu wollen. Gegen einen Verbleib sollen auch die Forderungen des Innenverteidigers sprechen.