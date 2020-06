Bericht: NRW-Regierung will Schalke 04 mit 40 Millionen Euro unterstützen

Der FC Schalke 04 ist aktuell der größte Krisen-Klub in der Bundesliga. Sportlich beendete die Mannschaft von Trainer David Wagner die Saison am Samstag mit einer 0:4-Niederlage beim SC Freiburg - dem 16. Ligaspiel in Folge, das das Team nicht gewinnen konnte. Und auch finanziell sieht es bei S04 düster aus. Ohne die letzte Tranche der TV-Gelder, die Anfang Mai trotz der Corona-Pause nach Verhandlungen zwischen der DFL und den Rechteinhabern an die Klubs überwiesen worden war, wäre die Notlage der "Knappen" wohl schon in dieser Saison akut geworden. Wie das Handelsblatt berichtet, soll die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen Schalke nun finanziell unterstützen wollen.