Bericht: Paris-Boss Nasser al-Khelaifi will Vertrag mit Trainer Thomas Tuchel verlängern

Ein Vertrauensbeweis in Thomas Tuchel! Laut L'Equipe will PSG-Boss Nasser al-Khelaifi den Vertrag mit dem deutschen Trainer per Option schon jetzt bis 2021 verlängern. Der ursprüngliche Vertrag des Ex-Trainers von Borussia Dortmund bei Paris Saint-Germain läuft bis 2020.

Der Paris-Präsident al-Khelaifi hatte schon in der vergangenen Woche gesagt, dass Tuchel der richtige Trainer für Paris sei. Er vertraue dem Trainer, betonte der Katarer gegenüber RMC Sport. Allerdings: "Wir werden seine Entscheidung sehen, ob er sich verändern möchte oder nicht. Es ist nicht so, dass wir, weil wir ein Match verloren haben, jetzt handeln müssen. Wir müssen Entscheidungen mit einem klaren Kopf treffen, aber dies ist nicht der Moment."

Internationale Pressestimmen: Manchester United besiegt Paris Saint-Germain in der Champions League Die Pressestimmen zur Niederlage von Paris Saint-Germain gegen Manchester United. ©

Anzeige

Der Moment scheint in der Zwischenzeit gekommen zu sein. Denn al-Khelaifi soll laut der französischen Zeitung an einer weiteren Zusammenarbeit mit Tuchel interessiert sein - auch als Zeichen an Spieler und Kritiker: Tuchel ist unser Mann für die Zukunft - trotz Aus in der Champions League.

PSG verlor im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League mit 1:3 gegen Manchester United und musste so trotz 2:0-Sieg im Old Trafford die Segel in der Königsklasse streichen.

ANZEIGE: 50% auf 6-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.