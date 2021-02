Bericht: Paris Saint-Germain zahlt Boni nicht - Neymar und Co. warten angeblich auf mehr 20 Millionen Euro Prämien

Das ist eine Menge Geld, das scheinbar noch nicht ausgezahlt wurde! Wie die französische Sportzeitung L’Équipe berichtet, hat der Spitzenklub Paris Saint-Germain seinen Spielern hohe Prämien bisher nicht wie vereinbart ausgezahlt . Dabei soll es um insgesamt mehr als 20 Millionen Euro für Neymar , Kylian Mbappé und Co. gehen.

PSG gewann unter Tuchel in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Ligue 1 (Saison abgebrochen), den nationalen Pokal, den Ligapokal und den Superpokal. Zudem erreichte man das Finale der Champions League. Nach Ansicht der Spieler hätte dies laut des Berichts zur Auszahlung der Prämien führen sollen. Doch dazu kam es bisher angeblich nicht. Problem: Diese Leistungen wurden wohl nicht schriftlich festgehalten, stehen nicht in den Verträgen der Spieler. Deshalb könnte PSG die Auszahlung der Prämien weiter verzögern.