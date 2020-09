Bericht: Pierre-Emerick Aubameyang verlängert Arsenal-Vertrag langfristig - Ex-BVB-Star wird neuer Topverdiener

Er ist für den FC Arsenal der wertvollste Spieler - und wird es wohl auch weiterhin bleiben: Nach Informationen des Portals The Athletic ist die Zukunft von Pierre-Emerick Aubameyang bei den Gunners gesichert. Der ehemalige Top-Stürmer von Borussia Dortmund werde demnach in Kürze einen neuen Dreijahresvertrag bei den Londonern unterzeichnen. Dieser Vertrag soll ihm mehr als 21 Millionen Euro im Jahr (so viel verdient Teamkollege Mesut Özil laut Medienberichten) einbringen, was Aubameyang damit zum bestbezahlten Spieler des FA-Cup-Siegers machen werde.