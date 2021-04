Bericht: Premier League rechnet mit Auswärtsfans am Saisonende

In der britischen Premier League könnten nach langer Zeit zum Ende der Saison wieder auswärtige Fans zugelassen werden. Man rechne damit, dass an den letzten Spieltagen in der zweiten Maihälfte bis zu 500 Fans der auswärtigen Mannschaften erlaubt sein könnten, schrieb Premier-League-Chef Richard Masters in einem Schreiben an die Vereine, aus dem die Times am Freitag zitierte. Bereits im Februar hatte Premierminister Boris Johnson einen Lockerungsplan vorgestellt, in dem auch gefüllte Stadien in Aussicht gestellt wurden.

