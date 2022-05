Bericht: PSG-Superstar Mbappé und Real Madrid einigen sich auf persönliche Details – Unterschrift steht aus

Befindet sich der Transfer von Kylian Mbappé zum spanischen Rekordmeister Real Madrid auf der Zielgeraden? Seit Monaten wird der Superstar von Paris Saint-Germain mit einem Engagement bei den Madrilenen in Verbindung gebracht, nun nähern sich die beiden Parteien offenbar weiter an. Wie The Athletic berichtet, sollen die "Königlichen" und Mbappé bereits persönliche Details geklärt haben. Eine Vertragsunterschrift stehe demnach allerdings noch aus. PSG mache sich unterdessen weiter Hoffnungen auf einen Verbleib des Angreifers und versuche, dessen Meinung zu ändern. Anzeige

Mbappé, dessen Kontrakt beim französischen Branchenprimus im Sommer ausläuft, hatte noch am Sonntag laut eines Berichts der französischen L'Equipe erklärt, die Entscheidung über seine Zukunft in Kürze bekanntgeben zu wollen. So wolle der 23-Jährige das Geheimnis noch weit vor der Zusammenkunft der französischen Nationalmannschaft am 28. Mai lüften. Entscheidet sich der Offensivmann für einen Wechsel, dürfte er den Verein ablösefrei verlassen. Dem Bericht von The Athletic zufolge ist man im Lager von Real Madrid seit längerer Zeit zuversichtlich, den Deal am Saisonende abwickeln zu können.